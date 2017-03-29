Капризов уехал на обследование, в олимпийской сборной на него рассчитывают

Главный тренер олимпийской сборной Россиирассказал о подготовке команды к двум товарищеским матчам со сборной Латвии (1 и 2 апреля, Рига), а также о состоянии нападающего «Салавата Юлаева» Кирила Капризова.«У Капризова была травма в конце серии плей-офф с «Ак Барсом», мы перестраховываемся, отправили его на дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что он может получать нагрузки в полной мере. Так Кирилл здоров, вчера тренировался. В Риге на него рассчитываем, но опять же, что скажет доктор», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.