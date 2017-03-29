Браташ: игроки ЦСКА в нормальном состоянии, изменения в составе ещё будут

Главный тренер олимпийской сборной Россиирассказал о подготовке команды к двум товарищеским матчам со сборной Латвии (1 и 2 апреля, Рига).«В клубе сообщили, что у Демченко травмировано колено и он не может в полной мере здесь работать. Не видим проблемы в том, что сейчас тренировались на площадке канадского формата, после отъезда женской сборной не успели поменять размер.Капризов будет играть в тройке с Голышевым? Посмотрим, время ещё есть решить. Эти сочетания не насовсем. Голышев раньше с тренировки ушёл, так как шайбой попало, всё с ним нормально.Физическую готовность всегда нужно приводить в порядок, другое дело, что игроки в разное время закончили чемпионат и находятся в разных кондициях. Для этого сборы и устраиваются, чтобы все кандидаты были в одном состоянии, чтобы потом перед чемпионатом мира тренерскому штабу было легче всех к одному знаменателю привести.В каком моральном состоянии игроки ЦСКА? По тренировочному процессу ничего такого не видно. Про капитана давайте чуть позже поговорим, в Ригу приедем и решим, кто в этом созыве будет капитаном. У нас два основных вратаря — Сорокин и Кареев, Гросс — молодой голкипер, его взяли для того, чтобы дополнительно посмотреть кандидата в молодёжную сборную.Сборная Латвии составлена практически только из игроков КХЛ, поэтому все хоккеисты известны. Мы не хотим бежать впереди паровоза, как освободятся другие игроки, так и будем решать этот вопрос. Изменения, конечно, будут происходить. Пока мы довольны, как ребята тренируются», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.