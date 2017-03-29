Макдэвид: я не играл в плей-офф НХЛ и пока не могу сказать, что это такое

Капитан «Эдмонтона»поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф. Канадская команда в последний раз играла в плей-офф НХЛ в 2006 году.«Сегодня для всех нас действительно особый день. Вы видели, как радовались наши болельщики, как радовались мы сами. Но впереди у нас ещё много работы.Я никогда не играл в плей-офф НХЛ и пока не могу сказать, что это такое. Глядя со стороны, я, конечно, чувствовал высокую интенсивность игры, энергетику, но, чтобы по-настоящему это почувствовать, нужно оказаться там», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.