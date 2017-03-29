Тротц: когда Овечкин оформлял хет-трик, мы не потерпели ни одного поражения

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц оценил игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд» (5:4 ОТ). Хоккеист набрал 4 (3+1) очка.
«Когда Овечкин оформлял хет-трик, мы 17 раз побеждали и не потерпели ни одного поражения. Он делает всё очень быстро, и вратарям трудно уследить за его клюшкой. Овечкин умеет выбирать углы, зоны. Это дар», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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