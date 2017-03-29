Барбашёв: это было правильно, что «Сент-Луис» меня оставил в АХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз»высказался о своей игре и пользе пребывания в АХЛ.«У нас в команде у всех хорошие отношения, и у россиян в том числе. Общаемся друг с другом всё время, ходим вместе ужинать».Я считаю, что с дебютом у меня в конечном счете всё сложилось хорошо. Один мой знакомый из АХЛ, который был задрафтован в первом раунде, говорил мне, что полтора года в той лиге — гораздо лучший вариант. Он сам сразу же начал играть в главной команде и говорит, что с каждым годом становилось всё тяжелее.Сейчас я думаю: это было правильно, что меня оставили в АХЛ. Я играл там намного больше, чем в прошлом году, и это помогло мне прогрессировать. Я доволен, что набрался опыта», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.