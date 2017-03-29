ИИХФ готова оплатить страховки игроков НХЛ и транспортные расходы — $ 7 млн

Президент ИИХФсообщил, что организация возьмёт на себя оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Олимпиаде.«Мы готовы взять на себя оплату страховки хоккеистов и транспортные расходы. На Олимпийских играх в Сочи мы потратили на страховку 7 млн. В этот раз планируем потратить примерно столько же.Сейчас идут переговоры между НХЛ и их профсоюзом об участии игроков. Профсоюз хочет, чтобы хоккеисты участвовали в Олимпиаде. Мы же в данной ситуации являемся наблюдателями. Также внимательно следим за новостями о переговорах.