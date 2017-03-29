Источник: «Авангард» планирует вернуть Соколова, Жукенова, Мизюрина и Семёнова

Омский «Авангард» планирует в следующем сезоне вернуть в команду ряд воспитанников местной школы — форвардов Дмитрия Соколова, Дмитрия Жукенова, Максима Мизюрина и Кирилла Семёнова. Об этом сообщает «Р-Спорт».«Руководство «Авангарда» планирует вернуть трёх хоккеистов из Северной Америки и привлечь к тренировкам команды на первом предсезонном сборе. В зависимости от решения тренерского штаба кто-то из них получит достаточно игрового времени в сезоне. Что касается Семёнова, то он находился в Новокузнецке в «скрытой аренде» и вернётся в Омск после её окончания», – сообщил источник.