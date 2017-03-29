Директор ДЮСШ «Югра»: за 10 лет выстроена вертикаль ДЮСШ — ЮХЛ — МХЛ — КХЛ

Директор ДЮСШ «Югра»высказал мнение относительно появившихся разговоров о возможном исключении «Югры» и новокузнецкого «Металлурга» из числа участников КХЛ.«Моё мнение — исключать «Югру» из КХЛ категорически нельзя. Да, мы молодой клуб, у нас ещё не такая богатая история, но за эти 10 лет полностью выстроена вертикаль хоккея: ДЮСШ – ЮХЛ – МХЛ – КХЛ. И мы только начали получать плоды своей работы. Что касается детско-юношеского хоккея, наши выпускники сейчас составляют основную часть МХК «Мамонты Югры». В следующем сезоне наша «молодёжка» будет состоять полностью из наших воспитанников. Школа работает. Регулярно наши воспитанники вызываются в национальную сборную по своим возрастам. На данный момент четверо игроков «Мамонтов Югры» — наших воспитанников — готовятся к юниорскому чемпионату мира, трое игроков вызваны в сборные U16 и U17 для подготовки к международным турнирам. Итого семь человек! Наша команда ЮХЛ досрочно заняла первое место на региональном этапе, причём с большим отрывом по очкам. Им предстоит сыграть в финале, так же как и команде 2000 г. р.: в конце апреля в Ханты-Мансийске впервые пройдет финал первенства России среди клубных команд 2000 г. р.Наши ребята будут защищать честь «Югры» среди восьми лучших команд России. Кроме того, наши воспитанники 1999 г. р. регулярно призываются в команду мастеров. Тот же Саша Яремчук, который сыграл за «Югру» 9 матчей, проводил по 9 минут игрового времени. И это именно наши ребята, из нашей школы! Этим ребятам в клубах-грандах сложно было бы пробиться в состав, а здесь они получают опыт и, самое главное, игровое время! Здесь они растут. Я уверен, что через несколько лет хоккеисты из системы «Югры» появятся и в сборной России. Тоже касается и Новокузнецка. Сколько они вырастили ценных игроков и для топ-клубов, и национальной команды.Помимо подготовки резерва для «Мамонтов Югры» и «Югры», нашей задачей является остановить отток перспективных окружных ребят в другие хоккейные регионы России. Раньше как было: только парнишки из Сургута, Нижневартовска, Мегиона и других городов округа себя проявляли, их сразу переманивали другие хоккейные школы, так как родители здесь не видели будущего. Сейчас мы этот отток остановили, и все талантливые мальчишки хотят попасть в «Югру». Для начала в нашу хоккейную школу и дальше по всей вертикали, потому что есть перспектива роста, есть будущее. И если этой вершины – клуба КХЛ – не будет, мы снова начнём терять ребят. Наши талантливые ребята разъедутся, и мы вернёмся на первоначальный уровень. И это, разумеется, сильно скажется на развитии хоккея в нашем округе», — сказал Вимба в интервью «Чемпионату».