Киселевич: матчи со сборной Латвии – серьёзная проверка, это неприятный соперник

Защитник ЦСКА и сборной Россиирассказал о пребывании в составе олимпийской сборной, а также подвёл итоги сезона для московских «армейцев». ЦСКА выбыл во втором раунде Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» со счётом 2-4.«Костяк сборной Латвии, с которой нам предстоит играть, составляют игроки рижского «Динамо», соперник это неприятный, он играет до конца, по системе. Матчи будут интересными, станут серьёзной проверкой для нас.Если говорить о том, почему ЦСКА проиграл «Локомотиву», то нас подвело большинство, в последних трёх-четырёх матчах не могли реализовать численное преимущество. Считаю, что игра в неравных составах сыграла ключевую роль.Это не самый удачный сезон для ЦСКА, но тренерский штаб и хоккеисты — это единое целое. Нельзя вину перекладывать на одного. Были травмы, проблемы с составом, не сыграло в нужный момент большинство. Всё в совокупности дало такой результат. По работе, не думаю, что у кого-то были проблемы. Не было главного у ЦСКА за три года — кубка Гагарина.Квартальнов научил меня максимально выкладываться и работать с первой до последней секунды. Всё про это знают, но он подчеркнул важность этого. Высокая конкуренция, интенсивные тренировки — всё это очень подстёгивало», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.