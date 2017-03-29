Будро: тренеры могут кричать на игроков или даже бить, но сами на лёд не выходят

Главный тренер «Миннесота Уайлд»поделился мнением о неудачной серии своей команды, которая проиграла 11 последних матчей из 13.«Тренеры могут кричать на игроков, могут их уговаривать, могут похлопывать по спине или даже бить по заднице. Но, в конце концов, мы сами не выходим на лёд и там не катаемся.Почему команда устала? А что, я так перегружаю своих игроков? Ну да, в матче с „Вашингтоном“ три форварда получили по 22 минуты игрового времени. Но у остальных оно было заметно меньше. Слушайте, если мы не можем выдержать 17 минут на льду, то какие мы спортсмены? Думаю, мы не в таком состоянии, чтобы говорить об этом», — цитирует Будро официальный сайт лиги.