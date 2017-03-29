На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?»
Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»);
Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);
Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»);
Артём Анисимов («Чикаго Блэкхоукс»);
Никита Зайцев («Торонто Мэйп Лифс»);
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);
Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»);
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»);
Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»).
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