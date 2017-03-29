Хара: стараюсь работать над собой, вне зависимости от того, 20 мне лет или 40

Защитник «Бостон Брюинз»прокомментировал своё выдвижение на «Билл Мастертон Трофи».«С первого дня в НХЛ и до сегодняшнего для меня было настоящим наслаждением играть в этой лиге. Быть номинированным — огромная честь. Я стараюсь с гордостью и профессионализмом подходить к своей работе и выполнять её как на льду, так и за его пределами. Хоккей — вид спорта, который так много даёт вам в жизни и помогает стать лучшей личностью. Я стараюсь работать над собой каждый день, вне зависимости от того, сколько мне лет, 20 или 40. Я люблю эту игру и люблю всё, что её окружает», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.