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Д. Марков: рад за Овечкина, думаю, он догонит и Фёдорова

29 марта 2017, среда. 20:47. Хоккей
Известный защитник Даниил Марков поделился мнением о достижении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который вышел на второе место среди русских бомбардиров в НХЛ.

«Я обращаю внимание на такую статистику, конечно, — сказал Марков. — Все игроки, которые достигли таких высот, внесли имена в историю мирового хоккея своим титаническим трудом и колоссальной самоотдачей. Это огромное достижение для российского спорта! Я рад за каждого игрока вне зависимости от национальности. Овечкин же, думаю, догонит и Сергея. Ребята не держат эти цифры в голове перед каждым матчем. Они просто делают свою работу на пять с плюсом», — цитирует Маркова официальный сайт НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Даниил Марков
Новости. Хоккей
29 марта 2017, среда
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