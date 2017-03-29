Знарок: все матчи с «Локомотивом» были тяжёлые, а ключевым был третий

Главный тренер питерского СКАподвёл итоги четвёртого матча серии с ярославским «Локомотивом» (2:1), после которой клуб из Санкт-Петербурга оформил путёвку в финал Кубка Гагарина.«Очень тяжёлая серия. «Локомотив» — молодцы, а нас – с победой. Вот наши итоги. Все четыре матча были эмоционально очень сложными. Ключевым был третий матч. Сколько дадим выходных, оглядываясь на то, что после «Витязя» проиграли первый матч «Динамо»? Решим позже, это решение ещё впереди», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.