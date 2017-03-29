Кудашов: такова психология, что мы не можем сейчас обыграть СКА

Главный тренер «Локомотива»подвёл итоги после поражения в серии со СКА (0-4).«Что случилось с большинством? Соперник хорошо играл. По поводу работы арбитров — вы же знаете, что мы не имеем права этого делать. СКА – сильная команда. Такова психология, что мы не можем сейчас СКА обыграть. Черепанова держал на скамейке все предыдущие игры, потому что у нас другие играли.Галимов играл 13-м нападающим? Когда Козун выходит после сотрясения, мы не имеем возможности получить в первой смене травму. Поэтому мы сажаем 13-го нападающего на случай подстраховки. Может получиться так, что в первой смене только залечившийся игрок может снова получить травму», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.