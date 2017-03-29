Судницин: со СКА шансы были, но в горячке не хочется говорить, чего не хватило

Вратарь «Локомотива»поделился впечатлениями после серии плей-офф со СКА (0-4).«После долгого перерыва всегда тяжело входить в серию. Не только в плей-офф, но и в «регулярке» тяжело. У нас такая работа, всегда быть готовыми. Всегда можно сыграть лучше, можно было ещё и с ЦСКА это сделать. И с Питером, конечно. Но вот так получилось. Трудно сказать, чего не хватило. В горячке не хочется говорить. Думаю, у нас были шансы. Кроме себя винить некого. Даже когда играешь на ноль, ошибки всегда есть. Будет время всё проанализировать, в межсезонье с нашим тренером мы сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше. «Локомотив» — это хороший опыт для меня», — сказал Судницин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.