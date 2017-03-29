Ковальчук: дай бог, «Магнитка» завтра выиграет, тогда, начнём финал пораньше

Нападающий питерского СКАподвёл итоги серии финала Западной конференции с ярославским «Локомотивом» (4-0).«Хорошо, что выиграли, очень здорово сыграл Шестёркин. В плей-офф игры идут через день, и надеемся, что все успеют восстановиться к старту финала. Удаётся ли посмотреть серию «Магнитки»? Да, они играют здорово. Дай бог, завтра выиграют, может быть, пораньше начнём финал. Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать. Болельщику же хочется побыстрее увидеть финальную серию. Игроки не исключение, будем надеяться, что что-то решат.Не попал в пустые ворота? Там шайба на ребро встала, так получилось, ничего страшного. Не важно, кто забивает, главное, что победили. Я помню матчи в «регулярке» с «Магниткой», хорошие были игры. Дома мы выиграли, в Магнитогорске тоже выиграли, но судья гол отменил, поэтому между нами счёт 1-1», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.