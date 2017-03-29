А. Медведев: финал СКА — «Магнитка» может стать одним из самых интересных в КХЛ

Первый президент КХЛпрокомментировал возможный финал Кубка Гагарина между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». СКА уже вышел в финал, обыграв в четырёх матчах ярославский «Локомотив», а «Магнитка» ведёт в серии у казанского «Ак Барса» со счётом 3-0.«Данис Зарипов отомстил за высказывания, что он «сбитый лётчик», блестяще играет, как и всё первое звено команды. СКА — «Магнитка» будет одним из самых интересных финалов в истории КХЛ, так как обе команды любят играть в атакующий хоккей.Для переноса времени начала финала нужно не только решение лиги, но и готовность инфраструктуры. Я не проверял, что по загруженности: какие концерты в «Ледовом», ну а в Магнитогорске их и так меньше. Но нужно также для этого ещё «Металлургу» выйти», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.