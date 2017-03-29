Плотников: следующие игры покажут, насколько у СКА велики резервы

Нападающий СКАподелился эмоциями после победы в серии с «Локомотивом» (4-0).«Всё выплеснули на льду. Да, были стычки на льду с моим участием. Но это хоккей, на площадке нет друзей. Каждая из всех игр была тяжёлой. Счёт в серии 4-0, но постоянно в одну шайбу. Хочу отметить «Локомотив», демонстрировавший очень хорошее движение. Тактически команда играла прилично. Следующие игры покажут, насколько у СКА велики резервы. У нас много хороших ребят, и каждый может решить исход матча. Мы не думаем, кто будет в финале: «Магнитка» или «Ак Барс». Будем готовиться к любой команде», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.