Шохина: от поддержки Ковальчука я была просто в восторге

Нападающий подмосковного «Торнадо» и сборной Россииподелилась эмоциями от выставочной игры с командой Швейцарии, завершившейся поражением наших хоккеисток.«Хорошо, что непосредственно перед турниром у нас была товарищеская игра, лучше даже, чтобы их было несколько. Команда Швейцарии – довольно серьёзный соперник, к сожалению, на этот раз не удалось их обыграть. К тому же у нас было много удалений. Было много брака в игре. Сегодня мы провели работу над ошибками, поняли, в чём наши слабые стороны и что необходимо подтянуть.«Послание» Ковальчука со словами поддержки, опубликованное в наших социальных сетях, оказалось кстати? Я была просто в восторге! Было очень приятно, я зарядилась положительными эмоциями на весь чемпионат, меня это здорово взбодрило!» — цитирует Шохину пресс-служба ЖХЛ.