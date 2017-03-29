Коршков: не думаю, что вратари СКА психологически переиграли «Локомотив»

Нападающий ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение от СКА (0-4) в финальной серии Западной конференции.«Главное – надо было реализовывать свои моменты. В каждой игре у нас была куча шансов, чтобы забить, переломить ход. Может быть, просто где-то мы торопились, может, было какое-то невезение. В этих играх удача была не на нашей стороне. Реализуй мы все моменты – серия пошла бы совсем по-другому. Я не думаю, что психологически вратари СКА нас переиграли. То есть да, так получилось, что в этот раз мы долго не могли пробить Игоря Шестёркина. Но это случается со всеми, просто стечение обстоятельств. Выиграй мы даже сегодня, об этом бы никто не вспомнил.Насколько трудно смотреть со скамейки, как команда старается отыграться в конце? Это было решение тренера – перейти на три звена, никаких вопросов у нас не было. Не скажу, что это трудно, мы ведь одна команда и всё делается на пользу команде. Конечно, переживали, но что поделать. Главное было поддержать ребят, которым приходилось сильнее всего выкладываться. Времени на какие-то обиды, конфликты тут не остаётся. На такую ситуацию надо, наоборот, смотреть позитивно.Никакая информация о возможных переходах в команду не проникала. Про Контиолу и „Йокерит“, например, я узнаю только сейчас от вас, до этого никто об этом не слышал. А даже если и слышали, в плей-офф на такое никто не обращает внимания и дальше не распространяет. Слухи есть всегда. Только теперь, в конце сезона, узнаем, кто, куда и как. У меня самого ещё год контракта с Ярославлем, так что никаких вопросов даже не стоит. Пример Плотникова?Нет, не заразителен», — передаёт слова Коршкова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.