Шикин: когда в хоккее тебя денежно стимулирует третья сторона — это нормально

Вратарь ХК «Сочи»поделился мнением о договорных хоккейных матчах.«Сталкивался ли я с попытками или предложениями сыграть договорной матч? В моей практике это было, но, правда, я об этом узнал уже после игры. Не буду называть команды, но на уровне старших ребят были договорённости, а я – молодой парень, мне надо играть, биться, стараться. Мне уже чуть ли не свои игроки бросают, добивают шайбу, а я все ловлю. У меня прям пошло! А по договорённости мы должны были проиграть, тогда была бы какая-то денежная компенсация. И в итоге мы выиграли. После игры ко мне приходят «старшаки» и говорят, что у них «сгорели» деньги из-за меня. А я им что? Сказал, что надо было как-то предупреждать перед игрой, а тут я не в курсе был, поэтому свою задачу выполнил.Как отношусь к тому, что в хоккее есть стимулирование со стороны третьих команд, как в футболе? Это нормально. Если тебя твои друзья и знакомые просят тебя не проиграть, а выиграть… Они напрямую говорят: «Ребят, вы выиграйте, а мы вас отблагодарим». Почему нет? И сейчас такое есть. Я не считаю, что это какой-то договорной матч. Это дополнительная мотивация. Тебя мотивируют выиграть, помочь кому-то», — цитирует Шикина официальный сайт клуба.