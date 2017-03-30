Маклеллан: не думаю, что чувство неуверенности пробралось в «Эдмонтон»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением о моральном настрое команды перед плей-офф, в котором «нефтяники» уже обеспечили себе место.«Не думаю, что чувство неуверенности пробралось в раздевалку. Есть структура, а также ожидаемое отношение к работе. Если этого нет, мы не побеждаем. Всё довольно просто. Так что мы продолжаем напоминать игрокам и разбирать ситуации, когда они что-то делали правильно, а что-то — не совсем, и они на это реагируют. Сейчас мы находимся в хорошей позиции. Надо продолжать делать то, что мы делаем», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.