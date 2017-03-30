«Вашингтон» оказался сильнее «Колорадо», Кузнецов набрал 2 очка, Григоренко — 1

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3.В первом периоде Джон Карлсон с передачивывел гостей вперёд, после чего команды обменялись точными бросками Микко Рантанена и Джея Бигла.После перерыва Маркус Юханссон и Кузнецов упрочили преимущество «Кэпиталз», но Мэттью Ньето (с передачи) и Натан Маккиннон сократили отставание до минимума. Окончательный счёт под занавес встречи установил Ларс Эллер.