Нападающий «Чикаго» Анисимов восстановится к началу плей-офф

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»сообщил, что нападающийприступит к ледовым тренировкам в ближайшие дни, а также отметил, что рассчитывает на его восстановление к матчам плей-офф.«Анисимов начнёт кататься в ближайшие дни. Мы ожидаем, что он восстановится к плей-офф. Посмотрим, сможет ли он вернуться в состав раньше», — сказал Кенневилль в интервью клубному телевидению.Россиянин получил повреждение 14 марта в матче с «Монреаль Канадиенс», покинув площадку при помощи врачей после силового приёма своего соотечественника Александра Радулова. В текущем сезоне Анисимов провёл 64 матча, набрав 45 (22+23) очков.