НХЛ опубликует списки защищённых игроков перед драфтом расширения

Заместитель комиссара НХЛсообщил, что списки игроков, которых клубы защитят от драфта расширения, будут опубликованы.«После долгих внутренних дискуссий, которые состоялись после встречи генеральных менеджеров, мы решили, что будет правильно опубликовать эти списки. Прозрачность — один из наших основополагающих принципов в этом проекте. Мы не смогли добиться этого, если бы сохранили данную информацию в тайне. Я полагаю, что генеральные менеджеры в целом были за конфиденциальность, но не могу сказать, что кто-то очень активно на этом настаивал. Мы обсудили этот вопрос с профсоюзом, и решение было принято без особых проблем», — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.«Вегас Голден Найтс» начнёт своё выступление в сезоне-2017/18. Клубы могут защитить семь нападающих, трёх защитников и одного вратаря или восемь полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, в контрактах которых есть пункт о невозможности обмена, должны быть защищены от драфта. В драфте расширения не участвуют игроки, которые проводят свой первый или второй сезон в профессиональном хоккее. «Вегас» должен выбрать одного игрока из каждой команды и взять по меньшей мере 14 нападающих, девять защитников и трёх вратарей.