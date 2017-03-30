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Кенневилль: «Чикаго» играл умно и надёжно, ведя в счёте

30 марта 2017, четверг. 10:16. Хоккей
Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:1) и сравнил этот матч с предыдущей игрой, в которой «ястребы» проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» 4:5 ОТ, ведя в счёте по ходу матча 4:1.

«Мы делали много хороших вещей. Здорово начали матч, разыгрывали красивые комбинации. В матче с „Тампой“ мы так играли на протяжении 30 минут, но мне понравилось, что с „Питтсбургом“ мы так действовали весь матч. Ведя в счёте, мы играли надёжно и умно», — приводятся слова Кенневилля на официальном сайте НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс
Новости. Хоккей
30 марта 2017, четверг
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