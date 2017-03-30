Салливан: некоторых игроков «Питтсбурга» трудно заменить, но мы можем побеждать

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (1:5), которое стало для его команды четвёртым подряд. Из-за травм в составе отсутствуют Евгений Малкин, Крис Летанг, Тревор Дейли, Карл Хагелин и другие игроки.«Я считаю, что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы побеждать. Конечно, некоторых ребят очень трудно заменить, но мы всё равно можем выигрывать», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.