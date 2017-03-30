Дыбленко: свои шансы сыграть с Латвией никак не оцениваю, просто работаю

Защитник «Спартака» и олимпийской сборной Россиирассказал о подготовке к товарищеским играм с командой Латвии и оценил свои шансы попасть в состав на эти игры.«Утром у нас зал с 10 до 11, потом идём на лёд, катаемся 1 час 15 минут. Потом обед, отдых и вечером у нас уже только ледовая тренировка. Ребята должны втянуться в тренировочный процесс, ведь необходимо подготовить их к играм, поскольку большинство игроков команды не катались на протяжении этих девяти дней, отдыхали. Поэтому нужно дать им почувствовать лёд, шайбу, клюшку. Выполняем стандартные, обычные упражнения. Те, с которыми все из нас уже сталкивались ранее.Как оценю свои шансы отправиться в Латвию, когда состав заметно укрепился? У всех есть шансы, надо просто проявлять себя. Ничего не могу сказать на этот счёт. Как я оцениваю свои шансы? Да никак не оцениваю, просто работаю. Поедем в Латвию – там всё и увидим», — цитирует Дыбленко пресс-служба клуба.