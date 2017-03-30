Беттмэн: НХЛ хочет помочь Китаю выстроить крепкую хоккейную программу

Комиссар НХЛнадеется на успешную работу по выстраиванию хоккейной программы в Китае.«Проект 2017 NHL China Games является началом сотрудничества между лигой, клубами и нашими партнёрами по развитию хоккея в Китае, которое, как мы надеемся, будет долгим и успешным. Мы с нетерпением ждём первых матчей в Китае, а также реализации других наших начинаний, которые помогут вдохновить целые поколения китайских хоккеистов и привлекут внимание болельщиков к нашему виду спорта. Мы понимаем, как важно помочь Китаю выстроить крепкую национальную хоккейную программу, и твёрдо намерены поддерживать этот проект любыми способами», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.В рамках подготовки к Олимпиаде 2022 года, которая пройдёт в Пекине, Китай намерен в течение следующих пяти лет привлечь около 300 млн человек к занятиям зимними видами спорта. НХЛ намерена работать со спортивными организациями страны, чтобы помочь в организации хоккейного хозяйства на местах.