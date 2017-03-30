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Главный тренер «Витязя» Валерий Белов продлил контракт с клубом на два года

30 марта 2017, четверг. 12:10. Хоккей
Подмосковный «Витязь» подписал новый двухлетний контракт с главным тренером Валерием Беловым. Церемония подписания соглашения прошла в Москве.

«Это новый договор, рассчитанный на два года. Сегодня прошла официальная часть, мы его подписали. У нас сложились хорошие отношения, результат пришёл. Я тружусь на благо родного города и региона», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Белов возглавил «Витязь» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата заняла седьмое место на Западе и впервые в истории пробилась в плей-офф. В первом раунде «Витязь» проиграл СКА в четырёх матчах.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь Валерий Белов
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