Главный тренер «Витязя» Валерий Белов продлил контракт с клубом на два года

Подмосковный «Витязь» подписал новый двухлетний контракт с главным тренером. Церемония подписания соглашения прошла в Москве.«Это новый договор, рассчитанный на два года. Сегодня прошла официальная часть, мы его подписали. У нас сложились хорошие отношения, результат пришёл. Я тружусь на благо родного города и региона», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.Белов возглавил «Витязь» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата заняла седьмое место на Западе и впервые в истории пробилась в плей-офф. В первом раунде «Витязь» проиграл СКА в четырёх матчах.