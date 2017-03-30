Уэбер: у Маркова светлая голова, порой кажется, что он одним пасом решает всё

Защитник «Монреаль Канадиенс»поделился мнением об игре своего партнёра по команде. В текущем сезоне Марков достиг отметки в 572 (119+453) очка в 985 матчах за карьеру и разделил второе место в истории «Канадиенс» по набранным очкам среди защитников с Ги Лапуэнтом.«У него очень светлая голова. Это помогает ему принимать решения и играть в пас. Понятно, что он знает, как отдать пас. Но он так хорошо видит поле, что порой кажется, что он одной передачей решает всё», — приводятся слова Уэбера на официальном сайте НХЛ.