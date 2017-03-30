А. Юдин: «Локомотив» толкал вратаря в стиле Комарова, им не хватило тафгая Юдина

Известный хоккеист и тренер, бывший защитник СКАпрокомментировал серию в финале Западной конференции между «армейцами» и «Локомотивом», в которой команда Олега Знарка победила со счётом 4-0.«Сыграли 4-1, но 4-0 – тоже неплохо. Жаль, что серия не вернулась в Санкт-Петербург, чтобы закончили здесь. Для болельщиков это хорошо, зрители же хотят посмотреть на искромётный хоккей. В «Локомотиве» много молодых и амбициозных ребят. Но на таких скоростях они не умеют играть. На тренировках они играют на четвёртой, а тут добавили пятую. Поэтому и не смогли забить. У СКА никого выделять не хочу. Выиграла команда, тренер. Соперник старался толкать вратаря в стиле Комарова. Выводить из строя. Но по идее так и надо. Просто ярославцам не хватило тафгая Юдина», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.