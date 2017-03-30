Варицкий: работа по поиску новичков «Витязя» ведётся по всем направлениям

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о ходе поисков замены Миро Аалтонену, который после окончания контракта с клубом уедет в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Как только Аалтонен и его агент уведомили нас о том, что для них приоритет играть в НХЛ, мы сразу начали поиски игроков на его место. Но сейчас преждевременно что-то говорить, пока не заключён контракт. Работа ведётся во всех направлениях, как по защитникам, так и по нападающим», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Миро Аалтонен стал игроком «Витязя» перед началом сезона-2016/17. Финский форвард провёл 63 матча за подмосковный клуб, в которых забросил 19 шайб и отдал 25 передач. Недавно 23-летний нападающий подписал контракт новичка с «Торонто».