Красковский: сезон для «Локомотива» получился хорошим, но хотели большего

Форвард ярославского «Локомотива»прокомментировал сезон команды. В финале Западной конференции ярославцы в четырёх матчах уступили петербургскому СКА.«Может, не хватило терпения в этой серии в какой-то мере. Соперник терпел, сравнивал счёт в матчах, а затем выигрывал их. Может, доля везения была на их стороне.С самого начала знали, что у нас хорошая команда, хороший коллектив, все были друг за друга в каждый момент игры, да и за пределами льда. Хочется сказать всем спасибо, это был хороший год для нас, хотели, конечно, большего, но нужно достойно принимать то, что есть», — сказал Красковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.