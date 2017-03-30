А. Юдин: в «Магнитке» Мозякину по рукам дать, Зарипова запугать — и всё, их нет

Известный хоккеист и тренер, бывший защитник СКАрассказал, как можно противостоять магнитогорскому «Металлургу» в случае попадания уральцев в финал Кубка Гагарина.«Не будет ли СКА бояться в финале «Магнитку»? Понимаете, там Мозякину по рукам дать, а Зарипова запугать. И всё. И «Магнитки» нет. Там два игрока. А в Питере кого ни поменяешь – все играют. В этом вся разница. Я с Мозякиным дружу, но к нему подъехали, дали тихонько по рукам и говорят: «Готовься к чемпионату мира». И то если возьмут, а то не берут парня. Лучший, но не берут. А кто-то пас отдать не может, а его берут. Зарипов хорошо играет. И Мозякин. Значит, что нужно с ними сделать? Логично? А в СКА любых меняй, хоть Барабанова одного оставляй – он будет забивать. Которого я полтора года тренировал, между прочим. «Магнитка» — СКА – финал получится хороший», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.