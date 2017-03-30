Скабелка: готов к давлению в «Авангарде», это серьёзный вызов

Новый главный тренер «Авангарда»после назначения на должность отметил, что готов к давлению и рассматривает работу в омском клубе как новый вызов.«Переговоры не были долгими. Просто руководству „Авангарда“ нужно было время для принятия решения. Договор два года плюс один – это, скорее, обоюдное желание. Больших разногласий по срокам контракта не было.Когда приступлю к формированию состава? Завтра встречаюсь в Москве с руководителями и в субботу вылетаю в Омск. Задумок по приглашению определённых игроков нет, пока нужно со всем ознакомиться, понять, что к чему, и после уже принимать решения. Есть задумки по формированию тренерского штаба, но пока я их не буду озвучивать.К давлению готов. Это серьёзный вызов. У клуба отличная инфраструктура, серьёзные цели и задачи. Здесь всё предельно ясно. Наверное, именно этого мне и хочется», — цитирует Скабелку «Спорт-экспресс».