Кадейкин: ожидал от СКА более открытой игры, но они действовали на результат

Нападающий «Локомотива»подвёл итоги финала Западной конференции, в котором его команда проиграла СКА в четырёх матчах.«Почему не удалось выиграть хотя бы один матч у СКА? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно покопаться в каждом матче. Первое, что приходит в голову, – нам не хватило концентрации в некоторых моментах. От этого всё идёт. Мы создали достаточно голевых шансов, но не сумели их реализовать. Кроме того, мы не всегда играли дисциплинированно.Я бы назвал все четыре игры ключевыми. Нельзя сказать, что «Локомотив» плохо провёл, к примеру, четвёртый матч. Мы бились до конца. Каждую игру наша команда могла выиграть, но в итоге проиграли все четыре. Ключевой момент… Всю серию нужно собирать по крупицам, в итоге это вылилось в 0-4.Если честно, не знаю, что скажут наши тренеры, но я ожидал от СКА более открытой игры. В «регулярке» «армейцы» показывали атакующий хоккей. В этой серии они сыграли на результат, очень аккуратно действовали.Был ли особый настрой на бывшую команду? Мы играли финал конференции, тут никакой дополнительной мотивации не нужно. Единственное – я знал ребят, знал, кто и как мог сыграть. Но ничего доказывать СКА я не хотел, поскольку самое главное – цель. У нас стояла цель – выйти в финал Кубка Гагарина, оставался один шаг. Об этом были все мысли», — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.