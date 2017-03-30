Кадейкин: ожидал от СКА более открытой игры, но они действовали на результат

Нападающий «Локомотива» Александр Кадейкин подвёл итоги финала Западной конференции, в котором его команда проиграла СКА в четырёх матчах.
«Почему не удалось выиграть хотя бы один матч у СКА? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно покопаться в каждом матче. Первое, что приходит в голову, – нам не хватило концентрации в некоторых моментах. От этого всё идёт. Мы создали достаточно голевых шансов, но не сумели их реализовать. Кроме того, мы не всегда играли дисциплинированно.
Я бы назвал все четыре игры ключевыми. Нельзя сказать, что «Локомотив» плохо провёл, к примеру, четвёртый матч. Мы бились до конца. Каждую игру наша команда могла выиграть, но в итоге проиграли все четыре. Ключевой момент… Всю серию нужно собирать по крупицам, в итоге это вылилось в 0-4.
Если честно, не знаю, что скажут наши тренеры, но я ожидал от СКА более открытой игры. В «регулярке» «армейцы» показывали атакующий хоккей. В этой серии они сыграли на результат, очень аккуратно действовали.
Был ли особый настрой на бывшую команду? Мы играли финал конференции, тут никакой дополнительной мотивации не нужно. Единственное – я знал ребят, знал, кто и как мог сыграть. Но ничего доказывать СКА я не хотел, поскольку самое главное – цель. У нас стояла цель – выйти в финал Кубка Гагарина, оставался один шаг. Об этом были все мысли», — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.