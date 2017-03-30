Е. Медведев: Омск — хоккейный город, пора уже что-то выиграть

Защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
«Я вернулся перед сезоном из Америки, поэтому было больше волнения. Впервые меня выбрали капитаном, ранее не примерял такой роли. Справился или нет — решать не мне, но болельщикам благодарен за их поддержку при победах и поражениях.
Омск — хоккейный город. Пора уже что-то выиграть. Неудачно провели плей-офф по разным причинам. Результат не удовлетворил никого. Внесём коррективы, будем продолжать работать», — рассказал Медведев в трансляции, проводимой КХЛ.