Е. Медведев: Омск — хоккейный город, пора уже что-то выиграть

Защитник омского «Авангарда»поблагодарил болельщиков команды за поддержку.«Я вернулся перед сезоном из Америки, поэтому было больше волнения. Впервые меня выбрали капитаном, ранее не примерял такой роли. Справился или нет — решать не мне, но болельщикам благодарен за их поддержку при победах и поражениях.Омск — хоккейный город. Пора уже что-то выиграть. Неудачно провели плей-офф по разным причинам. Результат не удовлетворил никого. Внесём коррективы, будем продолжать работать», — рассказал Медведев в трансляции, проводимой КХЛ.