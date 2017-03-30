М. Воробьёв: я из Уфы, и поэтому к «Ак Барсу» у меня особое отношение с детства

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв поделился воспоминаниями о МЧМ-2017.
«В Канаде этот турнир – всегда большой праздник. Мы старались никуда не ходить, концентрироваться на игре. Там хоккей занимает особое место в головах людей. Ко мне и другим ребятам, которые задрафтованы клубами НХЛ, приезжали болельщики этих клубов за автографами, спрашивали, когда приедем.
Но главное, запомнилась работа тренерского штаба. Им как-то удалось нас собрать, хотя мы все играли по разным клубам. Они профессионально подходят к делу. Очень понравилось, что, когда какой-нибудь переломный момент или нерв в игре, мы, игроки, начинаем нервничать, паниковать… А тренеры стоят спокойные. И посмотришь на них – они спокойные, а что мы-то нервничаем? И сразу тоже успокаиваешься и собираешься. Они вносили какую-то необыкновенную энергетику.
Кто возьмёт Кубок Гагарина в этом сезоне? Я из Уфы, и поэтому к «Ак Барсу» у меня особое отношение с детства. На уровне игры это для меня самый принципиальный соперник. Если мне скажут играть против «Ак Барса» или против СКА, я выберу первое, потому что для меня матч против казанского клуба в дополнительных стимулах не нуждается. Кто победит в этом сезоне – увидим. Ждать осталось совсем недолго», — цитирует Воробьёва «Советский спорт».