Крис Ли: Береглазов способен заиграть в НХЛ, он заслуживает этого

Защитник магнитогорского «Металлурга»поделился мнением об игре своего партнёра по команде«Береглазова не хватает? Конечно. Особенно учитывая то, насколько большой шаг вперёд он сделал в этом сезоне. Закрепился в сборной России, набрался уверенности. При этом он ещё очень молод и обязательно будет развиваться. Причём он хочет учиться, хочет прибавлять во всех аспектах. Когда команда теряет защитника первых двух пар, это всегда сказывается. В то же время я бы хотел отметить Будкина. Он очень здорово играет в этой серии. И это, кстати, показывает, насколько у нас серьёзная глубина состава. Но, конечно, надеюсь, что Алексей совсем скоро вернётся в строй.Береглазовым интересуются „Рейнджерс“? Знаю. И думаю, что он способен заиграть в НХЛ. Я же видел, как он рос, как прибавлял. Он идёт вперёд большими шагами. И я вижу много не очень заметных деталей, в которых он очень хорош, и за счёт этих деталей он сможет быть очень эффективным на узких площадках. Он обладает необходимыми габаритами, при этом у него отличная координация. Если он поедет за океан, я пожелаю ему только удачи. Он отличный парень, и он заслуживает того, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге», — цитирует Ли «Спорт-экспресс».