Робитайл: НХЛ имеет отличный шанс утвердиться в Китае

Президент по бизнес-операциям «Лос-Анджелес Кингз»рассказал о предсезонных матчах команды, часть которых пройдёт в Китае.«Во-первых, это отличный шанс для НХЛ утвердиться здесь. Все понимают, что хоккей будет играть здесь особую роль в 2022 году.Мы понимаем, что правительство, вся страна стараются продвигать хоккей. Мы приглашали китайских детей к себе в Toyota Sports Center и отправляли наших людей сюда в прошлом году, чтобы они провели здесь тренировки. Это хороший шанс привлечь внимание к нашему виду спорта», – цитирует Робитайла официальный сайт НХЛ.