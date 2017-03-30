Панин: извиняюсь перед Козуном, у меня не было никакого злого умысла

Защитник ЦСКАв эфире извинился перед нападающим ярославского «Локомотива», которому он нанёс травму.«Удар Козуна? У меня не было установки его ударить. Когда я развернулся, то увидел, что на меня едет Козун и его руки пошли в мою сторону. Но я оказался немного повыше и более резким, и вышло так, что я ударил его первым. Хотя он тоже мне попал. К сожалению, на видео этого не видно, да и сейчас это никому не интересно. Но факт остаётся фактом. Так же мог бы и я пострадать, если бы не выставил рук. У меня не было никакого умысла. Я извиняюсь перед ним», — приводит слова Панина «Спорт ФМ».