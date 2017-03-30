Раск: я не остаюсь дома, потому что хочу этого, спортсмен не может так думать

Голкипер «Бостон Брюинз»поделился мнением о своём отсутствии в заявке на некоторые матчи.«Я никак не могу повлиять на то, что говорят люди. Я не остаюсь дома, потому что хочу этого. Я не играю не потому, что хочу этого. Не думаю, что какой-либо спортсмен так вообще может думать. Я пропустил пару игр за последние пару сезонов, после чего люди стали об этом говорить. Такова природа медиа и людей. Всё нормально.Такие вещи случаются и находятся вне твоего контроля. Сейчас я чувствую себя хорошо и вполне готов к предстоящим матчам, которых, надеюсь, будет немало», — приводит слова Раска официальный сайт лиги.