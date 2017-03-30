Билялетдинов: не готов говорить о своём будущем и причинах поражения «Магнитке»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после поражения в серии с магнитогорским «Металлургом» (0-4).
«Считаю, что команда играла достойно, но были допущены ошибки. Связано это, наверное, с усталостью. Ребята делали всё, что могли. Не готов сейчас сказать, потолок ли это для «Ак Барса». Остаюсь ли я в «Ак Барсе»? Без комментариев, давайте вопросы по игре.
Захарчук, считаю, играет стабильно, но бывают вещи, когда нам забивают. Не могу винить, что он сегодня пропустил две-три шайбы. Ошибки могут быть у всех. В начале матча удалялись от большого желания, на эмоциях бывает, ребята хотели хорошо сыграть. Я не готов сейчас говорить, как мы собирались переигрывать «Магнитку». Команда делала всё, что могла. У Свитова было желание побыть на скамейке, он капитан команды, хотел поддержать ребят», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
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