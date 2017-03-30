Источник: Дмитрий Квартальнов может возглавить «Ак Барс»

Экс-главный тренер московского ЦСКАс большой долей вероятности станет новым главным тренером «Ак Барса», а нынешний тренер казанской командыперейдёт на одну из административных должностей в клубе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.«С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера „Ак Барса“ и перейдёт на одну из руководящих должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», — сообщил источник.