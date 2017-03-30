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Глухов: «Ак Барс» проиграл серию одной пятёрке, кроме них, никто и не забивал

30 марта 2017, четверг. 23:05. Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов поделился эмоциями после поражения в четвёртом матче серии с магнитогорским «Металлургом» (0-4).

«Обидно так проигрывать. Хотелось, конечно, провести больше игр. Хотелось дома победить и порадовать болельщиков. Но не получилось. Считаю, что мы играли не хуже, создавали много моментов. Проиграли одной пятёрке, можно сказать. Кроме них, никто и не забивал.

Травмы сразу нескольких игроков сильно подкосили? Конечно. Для нас важен каждый игрок. С другой стороны, в такие моменты мы должны быть сплоченнее. Нам мне стыдно. Мы работали, бились, пахали. Надеюсь, болельщики нас поймут», — цитирует Глухова официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Михаил Глухов
Новости. Хоккей
30 марта 2017, четверг
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