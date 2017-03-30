Глухов: «Ак Барс» проиграл серию одной пятёрке, кроме них, никто и не забивал

Нападающий «Ак Барса»поделился эмоциями после поражения в четвёртом матче серии с магнитогорским «Металлургом» (0-4).«Обидно так проигрывать. Хотелось, конечно, провести больше игр. Хотелось дома победить и порадовать болельщиков. Но не получилось. Считаю, что мы играли не хуже, создавали много моментов. Проиграли одной пятёрке, можно сказать. Кроме них, никто и не забивал.Травмы сразу нескольких игроков сильно подкосили? Конечно. Для нас важен каждый игрок. С другой стороны, в такие моменты мы должны быть сплоченнее. Нам мне стыдно. Мы работали, бились, пахали. Надеюсь, болельщики нас поймут», — цитирует Глухова официальный сайт клуба.