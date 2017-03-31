Батыршин: мы не смогли выиграть у «Магнитки» ни одной игры, видимо, не доросли

Защитник «Ак Барса»прокомментировал вылет своей команды после серии с «Магниткой» (0-4).«Мы пропускали в основном от первого звена соперника. Это мастерство ребят. Видимо, пока мы не готовы играть на равных против этого звена.Выход в финал Востока – это потолок «Ак Барса»? Мы не смогли выиграть у «Металлурга» ни одной игры. Видимо, ещё не доросли. У «Магнитки» очень большой кубковый опыт, на мастерстве где-то они перетерпели, реализовали моменты», — приводит слова Батыршина официальный сайт «Ак Барса».