Служба безопасности «Ак Барса» изъяла оскорбительный баннер в адрес Зарипова

Служба безопасности казанского «Ак Барса» изъяла оскорбительный баннер в адрес хоккеиста магнитогорского «Металлурга», который появился на трибунах во время четвёртого матча этих команд в рамках финальной серии Восточной конференции. На баннере был размещён текст следующего содержания: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь».«В связи с появлением неприятного баннера на трибунах арены на сегодняшнем матче сообщаем, что руководство, сотрудники и игроки хоккейного клуба „Ак Барс“ не разделяют мнения отдельно взятых болельщиков. Баннер был изъят в тот же момент, как был замечен службой безопасности арены. А командам СКА и „Металлург“ желаем красивого хоккея в финале», — гласит сообщение на странице казанцев в «Фейсбуке».Напомним, Зарипов выступал за «Ак Барс» 12 лет и выиграл с командой два Кубка Гагарина.