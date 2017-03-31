«Филадельфия» победила «Айлендерс», забросив 5 шайб за 11 минут первого периода

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
«Филадельфия» решила судьбу матча фактически в течение 11 минут первого периода, забросив в ворота гостей 5 шайб — отличились Дэйл Вейс (5-я минута), Шон Кутюрье (6), Радко Гудас (9), Джордан Уил (10) и Уэйн Симмондс (16). «Флайерз» нашли в себе силы отыграть 3 гола — они на счету Кэла Клаттербака (24), Джейсона Чимеры (41) и Эндрю Лэдда (57). Точку в матче на 59-й минуте поставил Валттери Фильппула.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут.